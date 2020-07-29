Губернатор Шумков объяснил, как курганские чиновники должны работать и за что получать зарплату

Курганский губернатор Вадим Шумков рассказал, как формировал команду чиновников, и как в Зауралье увольнялись целые семейные кланы муниципальных служащих, которые десятилетиями занимались «равнодушно-свинцовым ничегонеделанием».

О работе муниицпальных служащих и регионального кабмина Шумков рассказал в интервью изданию Znak.com.

Глава региона напомнил, что Курганская область стагнировала несколько десятилетий подряд. Это привело к падению экономики и, как следствие, массовому оттоку молодого населения. В некоторых территориях практически единственным «работодателем» осталась муниципальная служба.

«Поэтому некоторые считали нормальным организовать себе рабочие места за бюджетные деньги. Для целых семейных кланов, десятилетиями подряд. Но это ладно, если б при этом еще и работали…Плохо, когда вы пытаетесь что-то сделать, а все ваши усилия натыкаются на равнодушно-свинцовое ничегонеделание, базирующееся на святой уверенности в собственной непогрешимости… И полнейшее пренебрежение к повседневным нуждам людей, почти половина из которых – пенсионеры и инвалиды», – прокомментировал Шумков.

Как сообщал «Новый День», курганский губернатор неоднократно заявлял, что государственная и муниципальная служба не должны становиться многолетней синекурой. И объянял, какие требования он предъявляет к чиновникам.

«Мы тщательно и доступно поясняли, что, поступая на службу в органы государственной и муниципальной власти, человек должен исходить из слова «служить», а не «властвовать». Это устроило не всех», – уточнил губернатор.

Вадим Шумков признался, что формирование команды – сложный и постоянный процесс. Особенно в условиях, когда получаешь регион, «в котором в части вопросов социально-экономической сферы «падает» практически все, а из понятных ресурсов «деньги-кадры-время» нет практически ничего».

Шумков отметил, что он и сам работает по принципу 24/7, и требует того же от ключевых управленцев. По оценке главы региона, не все смогли выдержать такой темп и вписаться в новые требования.

«В этом нет ничего плохого. Просто кому-то не подходит подобный график. У кого-то есть реальные проблемы со здоровьем, и в режиме постоянного напряжения они просто «выстреливают». Кто-то ошибочно посчитал, что такая работа с должностью дает исключительно статус, а все остальное приложится, не рассчитав при этом собственные силы… Это жизнь. За счет сокращения общего количества чиновников мы постарались подтянуть вознаграждение по ряду позиций государственной и муниципальной службы соразмерно росту спроса к качеству работы», – говорит Шумков.

По оценке главы региона, по основному перечню должностей уже «сложился круг людей, искренне желающих приносить пользу региону и его населению», но процесс подбора кадров не закончен.

«Кто-то будет уходить на повышение, кто-то – покидать государственную службу, кто-то – перемещаться по горизонтали. И при этом будут «дышать в спину», чтоб не никто расслаблялся. Перед системой государственной и муниципальной службы стоят сейчас очень сложные задачи, а это значит, что она должна работать как живой организм, в том числе меняться и развиваться, через новых людей, а не являть собою «мушку, застывшую навеки в янтаре», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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