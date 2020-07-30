Из-за Covid-19 чиновники Зауралья будут проводить выездные встречи с населением на открытом воздухе

Правительство Курганской области, депутаты облдумы из-за пандемии коронавируса меняют формат выездных встреч с населением. Прием граждан в территориях региона будет проводиться на открытом воздухе – в специальных шатрах.

Первые шатры появятся уже 3 августа в Катайском и Далматовском районах. График остальных мобильных выездов готов: запланировано 64 встречи. Расписание встреч в других территориях области можно отслеживать здесь.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, выездные общественные приёмные органов исполнительной власти организованы в рамках проекта «Открытый регион. ВМЕСТЕ45». На таких выездных приёмах будут присутствовать и сотрудники местных администраций: свои проблемы граждане будут обсуждать с представителями облправительства при них.

«У нас уже давно налажена система обратной связи с населением. Есть портал «Обратись», также специалисты правительства Курганской области достаточно оперативно отвечают в соцсетях гражданам. Этот новый формат выездных приемных позволит не только выявлять адресные проблемы, но и в целом получить срез по качеству и эффективности работы муниципальной власти на местах с населением. Работа в каждой территории будет тщательно проанализирована и, если потребуется, будут вноситься корректировки в деятельность органов местного самоуправления», – отметила директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасия Гусарова.

К сотрудникам регионального правительства присоединились депутаты. Как отметил спикер облдумы Дмитрий Фролов, пока муниципальные чиновники работают с обращениями граждан не в полную силу. Парламентарий уверен, что выезды дадут возможность правительству Курганской области понять, какие именно проблемы жителей на местах не решаются и как можно это исправить.



Секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев добавил, что не все граждане сегодня могут написать сообщение в социальных сетях, не все могут правильно изложить проблему, которая волнует граждан.



«Люди чувствуют нехватку общения со специалистами. Несмотря на пандемию коронавируса люди хотят получать помощь необходимую. Мы обратились к правительству Курганской области, к губернатору – мы рады, что они поддержали нашу инициативу. С людьми будут встречи на открытом воздухе, их будут принимать специалисты разного уровня – представители Пенсионного фонда, МФЦ, социальной защиты, муниципальных отделов образования и специалисты по приему граждан. Мы хотим, чтобы люди по принципу «одного окна» получили необходимую консультацию», – сообщил Евгений Кафеев.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.07.20

В Курганской области прирост по коронавирусу остановился на одном уровне. / В Зауралье открывается новый завод: он будет заточен под нефтегазовую отрасль. / В Кургане из-за канализации, которая всплывает на поверхность, на месяц перекроют улицу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»