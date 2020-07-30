В Курганской области возобновляют работу стадионы, но зрителей в них пока не пустят

В Курганской области с 1 августа разрешены уличные тренировки и занятия командными видами спорта в спортивных залах и на стадионах. Об этом 30 августа сообщает оперативный штаб региона по недопущению распространения коронавируса. При этом вход для зрителей по-прежнему запрещен: на спортивных объектах могут находиться только сами спортсмены.

«Спортивные секции и спортивные объекты у нас уже начали работу, однако было разрешено тренироваться только тем, кто посещает секции, и строго во время работы секций. Теперь же мы открываем спортзалы и стадионы, а также уличные спортплощадки – футбольные, баскетбольные, и так далее – для всех желающих. Будут строго соблюдаться санитарные нормы и правила. Если речь идёт об объекте внутри здания – у посетителей измеряют температуру, проводится санитарная обработка всех поверхностей», – объяснил руководитель управления физкультуры и спорта Александр Васильев.

Как сообщал «Новый День», с 1 июня в Курганской области были сняты коронавирусные ограничения для фитнес-центров и физкультурно-оздоровительных центров.

Курган, Дарья Котова

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