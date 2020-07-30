В Курганской области археологи обнаружили артефакты эпохи энеолита

В Курганской области во время раскопок археологического объекта «Слободчики» были найдены предметы эпохи энеолита (4,5 тыс. лет до н.э.). Ученые сейчас изучают находку: фрагменты керамических сосудов, керамические грузила для рыболовных сетей, фрагменты каменных и костяных орудий, кости человека и животных.

Исторический объект «Слободчики» расположен недалеко от древнего святилища Савин – уникальный археологический памятник.

«Что мы можем сказать по обнаруженным фрагментам? Пока очень предварительно можно сделать вывод о том, что это место сезонной стоянки древнего человека. Причём, летней стоянки, так как много следов копытных животных. Вероятно, тут древние люди останавливались с целью охоты и рыбалки. Нам предстоит большая работа, которая даст ответы на вопрос – для чего использовались орудия, фрагменты которых мы нашли. Когда мы это выясним, то сможем понять, каков был быт и как было устроено хозяйство у населения того периода», – прокомментировал руководитель археологической группы Игорь Новиков.

Он также отметил, что на площадке «Слободчики» ученые кроме фрагментов утвари обнаружили рвы и столбовые ямки, очень похожие на те, что были найдены на объекте Савин.

«Это может означать, что рядом, на расстоянии одного километра друг от друга, находились синхронные святилища. Однако пока это только теория. Будет произведена электромагнитная съёмка, мы узнаем границы объекта и тогда сможем сказать более подробно, что это было за место и было ли там святилище», – заключил специалист.

Раскопки на территории Зауралья проводили сотрудники Курганского государственного университета, к ним присоединились ученые и археологи из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Все найденные артефакты были перевезены в университетскую лабораторию. По ним с помощью компьютерного моделирования будут восстановлены объекты в их первоначальном виде.

Курган, Дарья Котова

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