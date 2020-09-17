В Саудовской Аравии нашли следы древних мигрантов

Ученые обнаружили следы, оставленные 120 тысяч лет назад переселенцами. Изучение находки поможет понять, как люди покинули Африку. Об этом пишет издание Science Advances.

Специалисты Института химической экологии Общества Макса Планка (Германия) нашли стоянку небольшой группы Homo sapiens в окрестностях пересохшего озера Алатар (Саудовская Аравия). Там были сотни следов, семь из них идентифицированы как человеческие.

По мнению археологов, в те времена местная природа напоминала травянистую саванну, характерную для некоторых районов Африки. К озеру на водопой приходили верблюды, буйволы и слоны.

Однако группа из двух-трех человек не стала задерживаться здесь надолго и двинулась дальше – люди шли из Африки в Евразию. Об этом говорит отсутствие признаков того, что стоянка людей была долговременной.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 17.09.20

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