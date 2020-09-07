В Карелии обнаружили поселения древних людей

Российские археологи обнаружили несколько поселений каменного века на территории Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Остатки поселений древних людей нашли в окрестностях реки Ууксунйоки. Этот район мало изучен в археологическом отношении. По словам ученых, территория Карелии в эпоху палеолита была погребена под толстым слоем льда, который сошел только 12,5 – 13 тысяч лет назад, а первые люди появились в этой местности примерно в 8 – 10 тысяч лет назад.

«Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, – рассказывают ученые. – Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения».

В ходе экспедиции было найдено более 6 тысяч предметов. В том числе орудия труда и быта – мотыги, ножи, скребки и другие инструменты. В ходе анализа древних артефактов, археологи надеются узнать больше о заселении региона и выяснить особенности культурного развития той эпохи.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 08.09.20

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