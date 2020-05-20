В Южной Африке обнаружили затерянный мир древних людей

Археологи обнаружили на территории Южной Африки равнину, в которой жили одни из первых людей. В настоящее время большая часть этого затерянного мира скрыта под водой.

Равнина Палео-Агульяс была идеальной кормовой средой для самых первых людей современного типа. На этой территории ученые часто находят древние артефакты, свидетельствующие о том, что здесь были поселения.

Археологи использовали детальные климатические модели, чтобы воссоздать ледниковые циклы, образовавшие это уникальное место. В рамках моделирования была воссоздана растительность равнины Палео-Агульяс.

К сожалению, сейчас добраться до реликвий, оставленных древними людьми, непросто. Большая часть уникальных находок находится в пещерах, которые были затоплены во время климатический изменений.

Археологи намерены продолжить исследование Палео-Агульяс, чтобы получить больше фактов о предках человека.

Кейптаун, Зоя Осколкова

Кейптаун. Другие новости 21.05.20

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