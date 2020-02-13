В генах африканцев нашли признаки «призрачного» человека

Американские ученые обнаружили в ДНК жителей Западной Африки гены «призрачного» человека, так называют вид древних людей, которых нельзя причислить к неандертальцам и денисовцам. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Анализ генов современных африканцев провели ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они изучили 405 геномов и сравнили их с неандертальским и денисовским геномами. В результате специалисты обнаружили признаки смешения с неизвестным архаичным видом, который авторы назвали «призрачным» человеком.

В геномах жителей Евразии присутствует заметная доля генов неандертальцев, у жителей Австралии и Океании – денисовцев. Тогда как западноафриканцы не имеют неандертальских или денисовских предков. Ученые предполагают, что в геноме современных африканцев есть гены представителя Homo erectus или неизвестного подвида Homo sapiens.

Включение генов «призрачного» человека могло произойти относительно недавно, либо оно затрагивает множество поколений древних людей. На этот вопрос у специалистов нет однозначного ответа. Из-за редких находок останков древних людей в Западной Африке и крайне плохой их сохранности пока не удается извлечь из них ДНК, поэтому ученые довольствуются компьютерным моделированием.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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