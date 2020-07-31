В Курганской области благоустроят поселок, где расположено уникальное Медвежье озеро – аналог Мертвого моря

До 10 августа правительство Курганской области подготовит трехлетний план развития поселка, в котором расположен курорт Озеро Медвежье. Такое задание кабмину дал курганский губернатор Вадим Шумков, который 30 июля провел в поселке выездное совещание.

Как уточняет пресс-служба курганского губернатора, часть затрат по созданию инфраструктуры в посёлке возьмёт на себя региональный бюджет – когда план утвердят, объекты внесут в региональные программы. Деньги на развитие посёлка планируется начать выделять в 2021 году.

Примерные суммы уже известны. Около 25 млн рублей необходимо на дорожные работы, еще порядка 20 млн придется вложить в ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения.

«Ещё одна проблема – отсутствие газа. В скором будущем в Петухово должен быть проведён газ – договорённости с «Газпромом» об этом достигнуты. Необходимо найти ресурсы для того, чтобы сделать отвод на посёлок Курорт Озеро Медвежье. Газификация сделает территорию более привлекательной для инвесторов. Появятся перспективы для строительства мини-отелей», – уточнил Шумков.

Заместитель губернатора Владимир Архипов предложил параллельно развивать соседнюю рекреацию – село Новоильинское, где расположено пресное озеро. «Сейчас там «дикарями» отдыхают сотни человек, есть потребность в благоустройстве территории, создании комфортной зоны для отдыха. И у людей будет возможность посетить сразу два интересных природных объекта – солёное и пресное озеро», – пояснил он.

О развитии уникальной территории Зауралья и реконструкции санатория «Озеро Медвежье» региональные власти заявили в текущем году.

Санаторий «Озеро Медвежье» – главный актив государственного АО «Курорты Зауралья» (100% собственность правительства Курганской области), которое также объединяет здравницы «Лесники», «Сосновая Роща» и «Ингала». Они позиционируются как международные грязелечебницы и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные санатории.

Непосредственно бальнеогрязевой санаторий «Озеро Медвежье» расположен на берегу одноименного уникального озера (под городом Петухово). Озеро широко известно своей высокой соленостью и целебной грязью. Его называют российским «мертвым морем». Если инвестировать в актив, то в Зауралье может появиться вип-лечебница, где можно лечиться илово сульфидными грязями и чистить организм минеральной водой «Медвежье-11».

Несмотря на столь серьезный потенциал, последние несколько лет АО «Курорты Зауралья» находилось на грани банкротства. В 2019 году, после смены в регионе губернатора, было принято решение продать один из курортных активов – санаторий «Лесники», чтобы погасить долги предприятия и подключить к развитию здравниц инвесторов. Также региональный кабмин планирует продать пакет акций 49% в АО «Курорты Зауралья».

https://newdaynews.ru/kurgan/683333.html

Курган, Дарья Котова

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