В мэрии Кургана рассказали, что сделают с Горсадом, который забрали у арендатора

В 2020 году мэрия Кургана начнет благоустройство Горсада. Работы будут проводиться за счет гранта, который Курганская область получила из федерального бюджета – по программе «Формирование комфортной городской среды». Сумма вложений – около 30 млн рублей.

В МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» сообщили, что сейчас идет подготовка конкурсной документации. Торги, на которых будут определены подрядчики, пройдут в августе.

«Проект благоустройства предусматривает модернизацию существующей дорожно-тропиночной сети, новое освещение, оформление цветников и газонов, установку малых архитектурных форм», – уточнили в пресс-службе мэрии Кургана.

Центральная аллея будет заасфальтирована, на остальных пешеходных дорожках будет уложена плитка. Клумбу с многолетними цветами планируют разбить со стороны ул. К. Маркса.

«Для детей в городском саду планируется обустроить детский игровой комплекс. Для шахматистов поставят столики для игры в шахматы и теневые навесы – перголы. Также проведут ремонт плиточного покрытия от фонтана до скульптурной композиции «Родители» в Фестивальном сквере. По всей территории установят новые современные светильники, урны, скамьи», – резюмировали в горадминистрации.

Как сообщал «Новый День», в июле суд поставил точку в споре между мэрией Кургана и арендатором Горсада – компанией «Курганпарк». Договор аренды был расторгнут через суд по инициативе городской администрации.

Много лет назад городские власти сдали в аренду культовое место за мизерные суммы. Арендатор получил в самом центре города участок площадью 58220 кв.м. Сумма годовой арендной платы составляла 64,4 тыс рублей, то есть чуть больше 5 тыс рублей в месяц. При этом пользователь не привел рекреационную зону в порядок. Именно поэтому был поднят вопрос о принудительном расторжении договора аренды.



Курган, Дарья Котова

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