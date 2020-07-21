Арендаторы курганского Горсада проиграли мэрии иск о принудительном расторжении аренды

Арендатор курганского Горсада – компания «Курганпарк», во вторник, 21 июля, проиграла иск, связанный с принудительным расторжением договора аренды. На разрыве договорных отношений настаивала администрация Кургана.

Суд апелляционной инстанции сегодня подтвердил решение суда нижестоящей инстанции. «Доводы и жалобы представителей «Курганпарка» об отмене принятого ранее решения не приняты во внимание. Жалоба «Курганпарка» оставлена без удовлетворения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Кургана.

Культовое для Кургана место много лет назад было сдано в аренду на подозрительно льготных условиях. Арендатор получил в самом центре города участок площадью 58220 кв.м. Сумма годовой арендной платы составляла 64,4 тыс рублей, то есть чуть больше 5 тыс рублей в месяц.

На непонятные договорные отношения обратил внимание губернатор Вадим Шумков, возглавивший регион в конце 2018 года.

Администрация Кургана подала иск о расторжении договора. Арбитражный суд Курганской области требование истца поддержал в полном объеме. Представители «Курганпарка», в свою очередь, подали апелляцию, но безрезультатно.

Это не единственный судебный спор, который арендаторы проиграли чиновникам. Ранее компания «Курганпарк» пытался оспорить решение гордумы Кургана, из-за которого для нее был установлен более высокий расчетный коэффициент аренды за земельные участки. «Заявленные требования «Курганпарк» обосновывал тем, что оспариваемый нормативный правовой акт не соответствует нормам федерального законодательства и не учитывает доходность арендатора», – ранее уточняли в облсуде Зауралья. Но суд исковые требования арендаторов Горсада не поддержал и признал решение гордумы законным. Точка в вопросе была поставлена в начале июня. В результате применения нового расчетного коэффициента сумма годового арендного платежа увеличилась для «Курганпарка» до 1,9 млн рублей.

Стоит отметить, что в сегодняшнем судебном заседании интересы «Курганпарка» как юрист представлял депутат гордумы от партии КПРФ Яков Сидоров.

Как сообщал «Новый День», в феврале коммунист Сидоров решил попробовать себя на муниципальной службе и возглавил МУП «Бытовые услуги». В начале июля г-н Сидоров от должности отказался и перед своим уходом спровоцировал скандал.

Он утверждал, что мэрия Кургана не дает ему оформить льготный кредит для МУПа. Заем предприятие может получить в рамках федеральной помощи для предприятий, пострадавших в связи с COVID-19. Городские чиновники объяснили, что речь об отказе не шла. Просто коммунист Сидоров, как управленец, должен был подготовить для этой сделки финансовые документы.

Напомним, депутат и коммунист Яков Сидоров получил пост главы МУП «Бытовые услуги» при комичных обстоятельствах. На одном из заседаний городской думы рассматривался вопрос о финансовом состоянии муниципального предприятия. Сидоров выступил с критикой, что у МУПа есть долги. Мэр Кургана Андрей Потапов предложил коммунисту самому возглавить предприятие и руководить им так, чтобы проблем у банного комплекса Кургана больше не было.

В феврале Сидоров возглавил МУП, а вскоре на должность своего заместителя устроил соратника по думе и партии – коммуниста Максима Пивоварова.

По версии наблюдателей, с помощью псевдо-скандала г-н Сидоров пытается заявить о себе перед выборами в областную думу и замаскировать неудачное управление МУПом.

Курган, Дарья Котова

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