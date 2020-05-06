В Кургане возбуждено дело из-за секс-скандала с участием депутата-коммуниста

По заявлению депутата-коммуниста думы Кургана Максима Пивоварова возбуждено уголовное дело. Представитель партии КПРФ в марте сам обратился к силовикам из-за шантажистов, которые требовали выкуп за интимный видео-ролик.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД Курганской области, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство). «По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к противоправному деянию, устанавливаются. Разглашение иной информации, связанной с расследованием уголовного дела, противоречит интересам следствия», – сообщается в ответе полицейского главка, который был подготовлен по запросу «Нового Дня».

Как сообщал «Новый День», речь идет о ролике интимного содержания. По одной из версий, 23-летний депутат Максим Пивоваров некоторое время переписывался в социальных сетях с девушкой. Онлайн беседы были фривольного содержания. Затем молодой человек отправил виртуальной подруге эротический «мини-фильм». В ответ девушка сообщила депутату, что она несовершеннолетняя. И если он не хочет, чтобы избиратели посмотрели интимное видео в соцсетях, то должен заплатить.

Сам герой секс-скандала данную информацию опровергает и настаивает, что речь идет о провокации. Все происходящее депутат-коммунист объясняет тем, что он активный оппозиционер.

Ранее Максим Пивоваров сообщал «Новому Дню», что шантажисты прислали ему ролик-подделку. «Они прислали компромат на меня и потребовали денег. Там в разных форматах: и фото, и видео. И это подделка. Качество подделки паршивое, но обыватель может поверить, что это именно я», – уточнял депутат Пивоваров.

При этом требование шантажистов Пивоваров выполнил и перевел им 15 тыс рублей. «Но это исключительно для того, чтобы удерживать мошенников «на проводе» и чтобы у меня с ними осталась зафиксированная связь. В это время я уже ехал в полицию подавать заявление. Скрывать мне нечего», – добавил депутат.

Заявление в полицию от Пивоваров поступило 9 марта. Силовики тогда уточняли, что процессуальное решение будет принято после проверки, но, учитвая щекотливость вопроса, детали следствия не разглашаются.

Курган, Дарья Котова

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