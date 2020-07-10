В Кургане коммунист Сидоров снова устроил скандал в мэрии из-за бани

В Кургане депутат-коммунист Яков Сидоров, очевидно, начал кампанию по выборам в областную думу с попытки учинить скандал. Последние полгода он возглавлял муниципальное предприятие – «Бытовые услуги». Управление закончилось финансовым крахом компании – топ-менеджер не смог изменить ситуацию с проблемным активом, хотя до этого много раз критиковал городские власти за плохой контроль и финансовые неудачи бани. МУП накопил долги по зарплате.

С поста руководителя г-н Сидоров ушёл пару дней назад. Сразу после своего увольнения он решил устроить публичную акцию: привёл в мэрию Кургана работников бани и СМИ. В числе пришедших в мэрию в пятницу, 10 июля, был заместитель г-на Сидорова – одиозный депутат гордумы, коммунист Максим Пивоваров.

В мэрии с визитёрами встретились юрист Ирина Каменская и глава города Андрей Потапов. Господа Сидоров и Пивоваров заявили, что администрация Кургана не даёт им взять кредит на выплату зарплаты. Они потребовали немедленно подписать бумаги, на основании которых МУП может получить займ. Напомним, сейчас баня не работает в связи с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Как сообщил «Новому Дню» Максим Пивоваров, Яков Сидоров и он нашли банк, который готов дать убыточному комбинату «Бытовые услуги» кредит под 2 процента годовых – в рамках федеральной помощи для тех предприятий, которые пострадали в связи с COVID-19. «Работники два месяца не получали заработную плату. На получение кредита для муниципального предприятия нужно разрешение мэрии. Если мы сохраним сотрудников, то кредит списывают с нас государством», – заявил Максим Пивоваров.

В администрации Кургана удивлены заявлениями руководителей бани: г-н Сидоров несколько месяцев не предлагал никаких решений по выплате зарплаты и не предоставлял план выхода из кризиса. О том, что МУП хочет получить кредит, он сообщил за день своего увольнения, 7 июля 2020 года.

В мэрии не отрицают, что городские бани оказались в непростом положении – из-за пандемии коронавируса работа банного комбината была приостановлена. Там сообщили, что готовы рассмотреть заявку на получение кредита. Но к ней должны быть приложены все необходимые бухгалтерские документы, которых г-н Сидоров не предоставил.

«Данная сделка однозначно является крупной. Чтобы ее одобрить, необходимо проанализировать финансовую деятельность предприятия. Чтобы не получилось так, что эти денежные средства в итоге пошли на погашение имеющихся задолженностей, а не на выплату заработной платы или возобновление какой-то деятельности предприятия, пострадавшего в период распространения коронавирусной инфекции», – пояснила юрист.

Глава города Андрей Потапов, который пришёл к собравшимся чуть позже, спросил у г-на Сидорова, почему тот не попытался взять кредит раньше, чтобы было время на исправление ситуации. «Мы попросили предоставить пакет документов, потому что по одному письму дать разрешение невозможно». – уточнил г-н Потапов. «Мы же должны понимать, какие риски несет полностью администрация города в случае невыполнения кредитных обязательств. Там уже кредит возвращается не под 2%, а уже другой процент», – добавил мэр.

По версии наблюдателей, с помощью псевдо-скандала г-н Сидоров пытается заявить о себе перед выборами в областную думу и замаскировать неудачное управление МУПом.

«В течение нескольких месяцев Яков Сидоров руководил баней и не смог ничего толкового предложить для вывода предприятия из кризиса. Ни бизнес-плана, ни перспективы развития не представил. Разумеется, на плохое финансовое состояние МУПа повлиял и коронавирус. Но, видимо, Сидорову не хотелось уходить после такого фиаско. И он решил замаскировать свой уход такой вот акцией в мэрии. Вообще, его всерьёз уже не воспринимают – он периодически высказывается по любой скандальной или псевдоскандальной теме, пытаясь заработать очки», – предположил один из коллег Сидорова по гордуме. Он добавил, что пока что Сидоров не может продемонстрировать умение делать политическую повестку – он регулярно присоединяется к поводам местного штаба Навального. Фактически, КПРФ в Кургане не имеет ни программы, ни собственных тем – многие ассоциируют работу этой партии с навальнятами.

Напомним, депутат и коммунист Яков Сидоров получил пост главы МУП «Бытовые услуги» при комичных обстоятельствах. На одном из заседаний городской думы рассматривался вопрос о финансовом состоянии муниципального предприятия. Сидоров выступил с критикой, что у МУПа есть долги. Мэр Потапов предложил коммунисту самому возглавить предприятие и руководить им так, чтобы проблем у банного комплекса Кургана больше не было.

Сидоров согласился и в феврале стал директором. Вскоре он нашел муниципальную должность своему соратнику по думе – коммунисту-депутату Максиму Пивоварову. Пивоваров стал заместителем Сидорова. Сам Максим Пивоваров недавно попал в некрасивую историю. Возбуждено уголовное дело. Как сообщал «Новый День», молодой депутат переписывался в социальных сетях с несовершеннолетней девочкой и прислал ей фото крайне интимного содержания. Сейчас с интимной перепиской Пивоварова и ребенка разбираются силовики.

Курган, Дарья Котова

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