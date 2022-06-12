Власти Кургана не знаю, что делать с убыточными городскими банями

У властей Кургана отсутствует решение по дальнейшему развитию муниципальных бань. Об этом сообщил председатель городской думы Игорь Прозоров в интервью телеканалу «Область 45» 10 июня 2022 года. Он уточнил, что бани не могут развиваться из-за низкого тарифа.

Прозоров рассказал, что в мае выездное заседание гордумы было посвящено городским баням. В объезде принимали участие депутаты совместно с администрацией города. Смотрели баню по улице Коли Мяготина, Кузнецовская баню в Рябково и баню в посёлке Механический.

«Очень сложный вопрос. С одной стороны, у муниципалитета есть обязанность предоставить услугу по помывке для граждан. И многими горожанами эта услуга востребована. Для кого-то она как привычка, для кого-то это действительно необходимость, потому что нет других условий, чтобы просто помыться. Но в то же время для бюджета города содержание этих бань при существующем тарифе – мероприятие убыточное. В связи с этим нет должного уровня модернизации этих объектов и услуга предоставляется не того качества, которое необходимо было предоставить для горожан», – отметил г-н Прозоров.

Дума возвращается к вопросу работы бань практически каждый квартал. «Пытаемся найти решение, но пока единственное, что нам удаётся, это удерживать ситуацию по муниципальным баням на том уровне, на котором оно находится, хотя бы, чтобы не ухудшалось. Получится или не получится найти возможность модернизации без увеличения тарифа или найти какие-то денежные средства из средства, чтобы предприятие стало работать более продуктивно – мы пока не знаем», – заключил спикер городской думы.

На проблему муниципальных бань обращал внимание депутат Яков Сидоров. После того, как он раскритиковал действия городских чиновников по развитию предприятия, ему предложили возглавить МУП. Некоторое время г-н Сидоров возглавлял бани, но успехов добиться ему не удалось. На традиционные проблемы наложилась пандемия коронавируса и ограничения.

Курган, Наталья Ефремова

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