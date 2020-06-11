Суд принял решение по Горсаду, который Шумков упомянул в своей знаменитой цитате про «красть больше нечего»

Арендаторы Горсада в Кургане проиграли судебный иск по арендным платежам. Как сообщает 10 июня Курганский областной суд, апелляция оставила решение облсуда в силе.

Много лет назад городские власти сдали Горсад в аренду за мизерные суммы. Арендатор – ООО «Курганпарк», получил в самом центре города участок площадью 58220 кв.м. Сумма годовой арендной платы составляла 64,4 тыс рублей, то есть чуть больше 5 тыс рублей в месяц.

Депутаты думы Кургана приняли решение пересмотреть расчетный коэффициент для Горсада, в результате сумма годового арендного платежа увеличилась для «Курганпарка» до 1,9 млн рублей. «ООО «Курганпарк» обратилось в Курганский областной суд с иском о признании недействующим решения Курганской городской думы, устанавливающего более высокий расчетный коэффициент аренды за земельные участки. Заявленные требования «Курганпарк» обосновывал тем, что оспариваемый нормативный правовой акт не соответствует нормам федерального законодательства и не учитывает доходность арендатора», – уточняют в облсуде Зауралья. Но суд исковые требования арендаторов Горсада не поддержал и признал решение гордумы законным.

«Данное решение арендатор обжаловал в вышестоящую инстанцию. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции решение Курганского областного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Курганпарк» – без удовлетворения», – сообщили 10 июня в облсуде Курганской области.

О судьбе Горсада, как и других объектах, отданных когда-то арендаторам на подозрительно льготных условиях, курганский губернатор Вадим Шумков жестко высказался во время своего дебютного прямого эфира в Инстаграм, который состоялся осенью 2019 года. Тогда прозвучала знаменитая фраза Шумкова, что «красть в Курганской области больше нечего».

«Друзья, я получил наследство. Аэропорт, водоканал, Горсад… Это все было кому-то когда-то отдано. Горсад сдали в аренду за 5 тыс рублей в месяц. Более 7 га в центре города. Не маловато? Аэропорт отдали. Потом приезжает собственник – молодой человек. Обсуждаем с ним, что в Москву нужны два рейса. Он согласен, но дайте, говорит, 170 млн субсидию, тогда будет рейс. Водоканал отдали на 49 лет, прописали сумму инвестиций, но когда эти инвестиции будут вложены, не уточнили. А теперь арендатор требует повысить тариф на 40%, либо мы сорвем нацпроект по чистой воде. Красть в Курганской области больше нечего. Можно работать, можно развивать, но красть больше нечего. Это я говорю всем, кто заинтересован. Я пришел сюда работать не на чиновников, и не на бизнес, а на Курганскую область», – именно так заявил в эфире Шумков.

В мае губернатор Шумков вновь высказался о судьбе Горсада. В своем аккаунте в Инстаграм он написал, что к нему поступало очень много обращений от горожан, которые жаловались на плохое состояние «самой центральной и главной рекреационной городской площадки» Кургана.

Отметим, что в данный момент в судебном порядке решается вопрос о принудительном расторжении договора аренды с арендатором парка. Точка в вопросе пока не поставлена.

Курган, Дарья Котова

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