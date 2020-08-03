Шумков предложил курганским коммерсантам вклинивать свой бизнес в общественные пространства

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил бизнесменам региона обратить внимание на те возможности, которые им дает бум благоустройства в Зауралье. Глава региона предлагает коммерсантам развивать общественные пространства.

«В августе у нас торги на реконструкцию детского парка, сентябрём мы начнём реконструкцию городского сада, идёт реконструкция ЦПКиО, делаем вторую часть набережной, благоустраиваем скверы. Такие рекреационные площадки, объекты требуют сопровождения бизнеса. Мы предлагаем поставить НТО (нестационарные торговые объекты, – прим. Ред.) на таких площадках либо стационар (с сетями отдаём землю) – это кафе, прокат спортинвентаря и так далее. Если два года назад это звучало дико, то сегодня ничего странного в этом нет, потому что есть вторая очередь набережной, которая идёт до моста, а в августе мы начинам от моста строительство велодорожки – почти 7 км. А с той стороны велодорожка уже подпирает лыжную базу, которую мы достраиваем в сентябре. Можно совершить хорошую велопрогулку, если взять велосипед в аренду», – рассказал глава региона.

Аналогичная ситуация сложилась в Шадринске и Далматово, где также проводится много работ в рамках благоустройства, также привлекательными для инвесторов могут стать отремонтированные памятники истории и архитектуры. «Они расположены на возможных туристических маршрутах. И в этих городах как раз не хватает кофеен и гостиниц», – уточнил Вадим Шумков.

Напомним, ранее курганский губернатор Вадим Шумков поставил областному кабмину задачу комплексного развития туристской инфраструктуры в Шадринске и Далматово, где сосредоточены памятники архитектуры 17, 18, 19 веков. Глава региона подчеркнул, что пока в центре этих городов очень скромно с инфраструктурой. Нет ни мини-отелей, ни кофеен, ни прочих сервисных объектов.

К примеру, в исторически привлекательном Далматово, где расположен старинный Успенский Далматовский мужской монастырь, власти Курганской области пообещали в 2020 году провести большой объем работ. Деньги на преображение города выделяются из нескольких источников.

Курган, Дарья Котова

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