В Кургане утонула 12-летняя девочка, она ушла купаться без родителей

В Кургане 2 августа на одном из пляжей погибла 12-летняя девочка. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, ребенок утонул в реке Тобол.

По данным регионального Следкома, девочка с друзьями днем 2 августа отправилась на один из пляжей Кургана, где и произошла трагедия. Тело ребенка искали сотрудники поисково-спасательной службы.

«В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в СУ СКР Зауралья.

С начала лета это не первая трагедия на воде с участием несовершеннолетних. В конце мая в котловане на территории села Малое Дюрягино утонул 10-летний мальчик. Из воды ребенка достали подростки – местные жители. В начале июня в реке Мостовка Шатровского района утонул четырехлетний ребенок. Его тело обнаружил местный рыбак. Через несколько дней спасатели искали тела трех подростков, которые ночью без взрослых пошли купаться в Шатровском районе. Тогда пропали дети в возрасте 13,14 и 15 лет. Они все утонули.

Курган, Дарья Котова

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