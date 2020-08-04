В Курганской области на продажу выставили государственную «Лесную сказку»

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области объявил аукцион по продаже оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Госактив находится в Кетовском районе (поселок Чистопрудный) и занимает 138 тыс квадратных метров земли. При экс-губернаторе Алексее Кокорине такой участок пытались продать по цене, которая в разы ниже рыночной.

Как сообщается в документах ведомства, рыночная стоимость недвижимого имущества «Лесной сказки» составляет 16 млн 434 тыс рублей. В состав госактива входят 13 нежилых зданий, самое большое из которых превышает 263 «квадрата». Также есть земельный участок площадью 138 139 кв. м.

Заявки от участников аукциона будут приниматься до 26 июля, сами торги назначены на 1 сентября.

Как сообщал «Новый День», правительство Курганской области с 2019 года ведет подготовку к продаже «Лесной сказки». В конце минувшего года были объявлены торги по найму оценочной компании, которая должна была оценить рыночную стоимость недвижимости перед приватизацией.

«Лесная сказка» выставляется на торги не первый раз. В 2015 году недвижимость в Кетовском районе власти Зауралья уже пытались продать, но безрезультатно. Тогда начальная цена лота составляла всего 2,3 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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