Курганская оппозиция попросила ЦИК не пускать на выборы сенатора Лисовского

Лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов обратился к представителям ЦИК с инициативой не допускать на выборы региональных дум лиц, проживающих в других субъектах РФ. Свое предложение руководитель курганского обкома КПРФ озвучил 3 августа во время встречи представителей политических партий Зауралья с членом Центральной избирательной комиссии Евгением Шевченко.

Как сообщил «Новому Дню» Виктор Зырянов, коммунисты настаивают, что на законодательном уровне необходимо ввести преграды для «варягов». «Такие кандидаты включаются в региональные выборы исключительно ради одного – занять депутатское место. А потом, победив, возвращаются домой – по месту регистрации. Такие депутаты никогда не будут работать и исполнять свои депутатские обязанности», – говорит Виктор Зырянов.

Он подчеркивает, что именно по такой схеме несколько депутатских созывов действовал сенатор Сергей Лисовский, которому, видимо, важно пролонгировать свое место в Совете федерации. «Ну мы же все и всё понимаем: неужели Лисовский реально бросит Москву и приедет в Курган, чтобы трудиться депутатом облдумы… Значит, он преследует другие цели. Вот поэтому мы и настаиваем, чтобы к кандидатам был введен новый фильтр: обязательная регистрация в том регионе, дума которого избирается. Защищать интересы жителей области должны только зауральцы. Это и моя позиция, и отделения партии», – резюмировал Зырянов. По его мнению, представитель ЦИК заинтересовался такой позицией курганцев, тем более, что на «оседлости» кандидатов в депутаты настаивают и другие регионы.

Напомним, Сергей Лисовский с 2004 года представляет думу Курганской области в Совфеде. Для того, чтобы получить шанс удержаться в статусе сенатора, Лисовскому необходимо вновь победить на региональных выборах – в Курганской области.

И г-н Лисовский решил не пропускать предстоящие выборы – 13 сентября жители области будут голосовать за новый состав думы Курганской области. Как сообщал «Новый День», в региональный парламент сенатор попытается попасть через Кетовский район.

Наше агентство уже сообщало, что эксперты прогнозируют интерес федералов к курганской кампании именно из-за Лисовского. Причина – скандалы всероссийского уровня, в которых звучало имя сенатора.

«Заявка Сергея Лисовского на региональные выборы может стать интересной для федеральных СМИ, политологов, оппозиции. В последние годы про сенатора было мало что слышно, но эпизоды из 90-ых годов оставили очень серьезный след в масштабах всей страны. Истории – убийство журналиста Владислава Листьева, задержание Лисовского с коробкой из-под ксерокса, набитой долларами – все это добавит пикантности региональным выборам и может возбудить интерес федералов», – ранее комментировал политтехнолог Алексей Орлов.

Имя сенатора от Зауралья в марте 2020 года называли ведущие политические телеграмм-каналы, отмечая 25-ую годовщину убийства телеведущего Влада Листьева. Разные источники утверждают, что между убийством Листьева и Лисовским существует связь. Канал ВЧК-ОГПУ обратил внимание на интервью журналиста Евгения Левкович с директором Первого Канала Константином Эрнстом где Эрнст прямо называет заказчика убийства Листьева.

Курган, Дарья Котова

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