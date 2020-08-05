В Зауралье из-за ремонта «дырявого моста» до зимы закроют автодорогу

В Курганской области с 20 августа на территории Щучанского района закрывается движение на 15-ом километре автомобильной дороги межмуниципального значения «Иртыш»-Белоярское. Ограничения вводятся из-за ремонта знаменитого «дырявого моста» в селе Белоярское.

Движение всех видов автотранспорта будет ограничено до 10 декабря 2020 года, об этом сообщает курганская Госавтоинспекция. В региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ добавляют, что сам мост через реку будет закрыт и для пешеходов. «Передвижение людей и транспорта предполагается посредством обеспечения организованного объезда по автомобильной дороге межмуниципального значения Чумляк-Белоярское-Чесноковка 1-я», – уточнили в автоинспекции.

Аварийный мост в селе Белоярское в конце 2019 года печально прославил Зауралье. Темой тогда заинтересовались федеральные каналы – по переправе, которая дышит на ладан, курсировали автобусы со школьниками.

Как подробно сообщал «Новый День», местечковую проблему проглядела сельская власть. В чем и призналась тогда глава Белоярского сельсовета Елена Лаптева. Мост годами разбивали большегрузы и никто вопросом не занимался. На жалобы селян не реагировали ни сельские, ни региональные власти. Когда губернатором Зауралья стал Вадим Шумков, он распорядился частично отремонтировать объект. А на 2020 год, как и обещали региональные власти, запланирован капитальный ремонт «дырявой» переправы.

Курган, Дарья Котова

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