Жителям Кургана напомнили, что в жару весь город на полтора суток останется без воды

В полночь 8 августа в Кургане будет прекращена подача воды с Арбинских водозаборных сооружений. Водовод будет опорожнен.

Как сообщал «Новый День», длительная остановка Арбинки связана с ремонтом узловой запорной арматуры. Исполнитель работ – ресурсоснабжающая компания «Водный союз». В «Водном союзе» уточнили, что водоснабжение будет прекращено не только в Кургане. Без воды останется пригород – поселок Юргамыш, село Кетово, микрорайоны Увал, Черемухово и Тополя.

Возобновить водоснабжение непосредственно в Кургане коммунальщики обещают к 9 часам утра 9 августа. Жители Заозерного останутся без водоснабжение почти на двое суток. Им обещают вернуть воду к 20 часам 9 августа. После восстановления водоснабжения АО «Водный союз» будет осуществлять контроль за качеством воды.

Длительное отключение холодного водоснабжения совпало с аномальной жарой, установившейся в регионе. По данным регионального управления МЧС, в области сохранится жаркая погода. Днем ожидается до +32+33 градусов. В мэрии Кургана уточнили, что «Водному союзу» поручено организовать подвоз воды для обеспечения объектов с круглосуточным пребыванием людей.

Курган, Дарья Котова

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