В Курганской области начался ремонт трассы-рекордсменки: ее не латали 20 лет

В Курганской области начался ремонт региональной трассы Шадринск-Ялуторовск. Автодорога с суточным трафиком порядка 2, 5 тыс автомобилей не ремонтировалась более 20 лет.

Как сообщал «Новый День», трассу, побившую антирекорд, начали ремонтировать по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова. Дорожный контракт разделен на четыре этапа. Как уточнила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, под ремонт попадают 60 км проблемной автодороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Контракт рассчитан на четыре года, в первые два года будет осуществляться ремонт и содержание дороги. На эти цели выделено в 2020 – 126,7 млн рублей; 2021 – 701,5 млн рублей. В последующие два года контрактом предусмотрено только содержание дороги в 2022 – 8,9 млн рублей; 2023 – 9,5 млн рублей», – отметила Ирина Саблукова.

Подрядчик определен и дорожная компания приступила к работе. И уже отремонтирован первый километр.

Региональная дорога Шадринск-Ялуторовск проходит по территории двух районов – Шадринского и Шатровского. И связана с федеральной трассой Екатеринбург-Шадринск-Курган. Значительная доля трафика приходится на транзитный транспорт, следующий из центральной части России через город Челябинск в северные и восточные регионы и обратно.



О том, что Шумков поручил привести в нормативное состояни дорогу, про которую не вспоминали 20 лет, стало известно в мае.

«Вся Курганская область прекрасно знает, что дорога в ненормативном состоянии. Мы примерно год вели переговоры с правительством РФ, просили дорогу забрать на федеральное обслуживание, но, к сожалению, не получилось. Поэтому в этом году приняли решение начинать сами. Сейчас с коллегами обсудили, что выделяем первый транш 130 млн рублей. Надеюсь, что за два года – 2020-2022 – мы приведем дорогу полностью в нормативное состояние, со съездами, освещением на остановочных комплексах, по крайней мере, это в наших планах», – прокомментировал тогда Вадим Шумков.

Предполагалось, что первый транш – около 130 млн рублей, будет направлен на ремонт участка от Юлдусского кольца в сторону д. Усольцева. До 2022 года дорожники отремонтируют весь участок полотна.

Курган, Дарья Котова

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