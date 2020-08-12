В Зауралье пассажирский автобус попал в ДТП на федеральной трассе

Пассажирский автобус, следовавший из Кургана в Екатеринбург, попал в ДТП на территории Курганской области. В момент аварии в салоне автобуса находились 29 пассажиров.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, вечером 11 августа в автобус врезалась иномарка, за рулем которой находилась 59-летняя жительница Екатеринбурга.

«При выполнении обгона попутно двигающегося транспортного средства не справилась с управлением и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении по своей полосе движения автобусом SETR-S315-H под управлением жителя Пермского края», – уточнили автоинспекторы.

ДТП произошло на 303 км автотрассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Это территория Каргапольского района Зауралья. В автобусе было 29 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Как сообщал «Новый День», 7 августа в Курганской области в ДТП попал пассажирский автобус, следовавший из Тюмени через Зауралье в Крым. Тогда пострадали пять человек. Авария произошла на на 147-ом километре автодороги «Иртыш».

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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