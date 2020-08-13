Правительство Курганской области выделяет 26,5 миллионов на внутрирегиональный туризм

В Курганской области утверждена пятилетняя программа развития внутрирегионального туризма. Она рассчитана до 2025 года. К этому моменту кабмин Зауралья прогнозирует увеличение внутреннего турпотока на 27%, рост налоговых поступлений в областной бюджет должен увеличиться на 4%.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, программа «Развитие туризма в Курганской области» была утверждена 12 августа. Пятилетний объем финансирования определен в сумме 26,5 млн рублей.

Акцент будет сделан на развитие исторических и природных достопримечательностей, известных за пределами Зауралья. В их числе уникальные курортные здравницы, православное культурное наследие, археологический памятник – святилище Савин.

В облправительстве уточнили, что программа предусматривает предоставление субсидий на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры – кемпингов, пунктов проката туристического оборудования и новых объектов туриндустрии.

«Нам нужно как можно больше продуктивного. Выстраивайте сеть туристической инфраструктуры: отели, турфирмы, курорты, санатории и небольшие объекты, как будет в Белозерском районе. Делайте маршрутную сеть, включайте ее в мобильные путеводители, карты области с туристическими объектами. Не забудьте включить сельский туризм, интерес к нему будет возрастать. Отдельные самоучки уже работают в этом направлении, есть аутентичные сельские избы, есть небольшие фермы, сыроварни, есть охотхозяйства. Учитывая ситуацию, люди хотят и будут отдыхать в своей стране, поэтому все прирастать будет внутренним туризмом, и мы должны быть готовы к этому», – так прокомментировал новую программу курганский губернатор Вадим Шумков, обращаясь к врио директора департамента экономического развития Владимиру Ковалеву.

Как сообщал «Новый День», в январе 2020 года Шумков призывал областное правительство проработать задачу комплексного развития туристской инфраструктуры в Шадринске и Далматово, где сосредоточены памятники архитектуры 17, 18, 19 веков. Глава региона тогда отметил, что туристический потенциал данных территорий сдерживает скромная инфраструктура. Под «скромной инфраструктурой» глава Зауралья подразумевает отсутствие гостиниц, мини-отелей, кофеен и прочих инвестсервисных объектов, без которых невозможно говорить о развитии туризма.

Напомним, в Далматово на берегу реки Исеть расположен православный мужской монастырь, который является объектом культурного наследия федерального значения. В данный момент ансамбль монастыря реставрируется за счет средств федерального бюджета.

Курган, Дарья Котова

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