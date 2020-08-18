В аэропорт Кургана пригласили «Победу», лоукостер может начать полеты уже осенью

Аэропорт Кургана ведет переговоры с авиакомпанией «Победа» о запуске дополнительного рейса в Москву.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, компания-лоукостер рассматривают возможность открытия рейсов из Кургана в столицу со 2 октября.

Как сообщал «Новый День», воздушные ворота Кургана, которые из-за пандемии коронавируса в апреле закрывались почти на два месяца, начинают работать в обычном режиме. С 1 сентября к ежедневному утреннему рейсу в Москву добавляется второй – вечерний рейс.

Полеты будут выполняться на воздушном судне «Боинг-737-400» вместимостью 116 пассажирских мест. «Необходимость возобновления вечерних рейсов обусловлена высокой загрузкой осуществляемых на данный момент ежедневных рейсов в Москву. Так, средняя загрузка кресел самолета на данные рейсы возросла с момента возобновления рейсов (15 июня 2020 года) с 78% до 97% (данные на 17 августа 2020 года), и в среднем за рассматриваемый период составила 91%», – уточнили в облправительстве.

Улететь в московский аэропорт Внуково из Кургана можно будет улететь вечерним рейсом три раза в неделю. Самолеты будут летать во вторник, четверг и в субботу. Время отправления – 22 часа 50 минут. В эти же дни запланирован вечерний прилет из Москвы. Время прибытия судна – 17 часов. Такое расписание пока будет действовать с 1 по 29 сентября.

Как заверили в аэропорту, все службы готовы к прилету и отправлению возросшего количества рейсов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.08.20

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