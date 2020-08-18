Подзабытому курганцами сенатору Лисовскому начали приписывать чужие заслуги, чтобы манипулировать избирателями

Сенатор Сергей Лисовский перед выборами в курганскую облдуму начал присваивать себе чужие достижения. В родительских чатах Кетовского района стала распространяться информация, что именно Лисовский активно помогает выкупить построенную здесь школу в собственность муниципалитета.

«Компания «Эверест» (застройщик – прим. ред.) вышла на итоговую проверку Госстройконтроля». Сенатор Лисовский С.Ф. подключился к решению проблемы и активно помогает скорейшему выкупу», – сообщают председатели родкомов родителям школьников.

На серию подобных месседжей пришлось отреагировать чиновникам. Глава Кетовского района Сергей Дудин призвал жителей делиться проверенной информацией. Дудин напомнил, что новая школа в Кетово строится с 2018 года на частные средства, по окончанию строительства объект у инвесторов должен выкупить региональный бюджет. Область совместно с правительством РФ выделяет на это более 720 млн рублей. При этом, по словам Дудина, г-н Лисовский к этому процессу не имеет никакого отношения.

«В настоящее время Госстройнадзором ведется проверка объекта строительства, после нее пройдет процедура выкупа школы у застройщика, которую осуществит правительство Курганской области и администрация Кетовского района, – сказал «Новому Дню» глава района и добавил, что застройщик еще не обращался с предложением выкупа. Как только это произойдет, будет проведена экспертиза, которая определит сумму сделки.

По мнению политологов, присваивать себе чужие заслуги Лисовскому пришлось, поскольку в регионе за 15 лет работы сенатором он появлялся крайне редко, избиратели его не знают.

«Лисовский, проживая в Москве, мало известен делами в области, несмотря на известную в целом фамилию. Присваивание чужих заслуг в такой ситуации – стандартный прием манипуляции общественным мнением, – говорит политолог Алексей Орлов. – Используется часто теми, кто пользуясь недостаточной осведомленностью людей, активно оперирует фактами и цифрами, создавая полную иллюзию того, что сделанное дело принадлежит именно ему. Работает это довольно безотказно, поскольку обыватель редко знает истинные механизмы принятия решений и их источники и видит только вершину айсберга. Вот эту вершину обычно и «покоряют» такими способом. Главное ведь не кто сделал, а кто воткнул свой флаг и сделал фото на его фоне».

Рядовому избирателю г-н Лисовский известен коробкой из-под ксерокса, набитой долларами, с которой его задержали на выходе из Дома Правительства в Москве. Также персона г-на Лисовского постоянно всплывает, когда россияне вспоминают очередную годовщину со дня убийства тележурналиста Влада Листьева. В этом году канал ВЧК-ОГПУ обратил внимание на высказывание журналиста Евгения Левкович, который брал интервью у директора Первого Канала Константина Эрнста. «В ходе беседы не под запись Эрнст сказал, что Листьева заказал известный бизнесмен Сергей Лисовский», – утверждали авторы телеграм-канала.

Столь неоднозначная репутация не помешала политической карьере Лисовского. Думу Зауралья в Совете Федерации он представляет с 2004 года. По итогам декларационной кампании 2019 года г-н Лисовский заработал 5,48 млн рублей. Чуть меньше его доход был годом ранее – в 2018 году он задекларировал 4,89 млн рублей. А вот в 2017 году Лисовский был признан самым богатым сенатором УрФО, когда показал доход в сумме 71, 4 млн рублей. Тогда богатство члена Совфеда объяснили продажей нескольких земельных участков. Чтобы иметь возможность пролонгировать свое сенаторство, Лисовскому необходимо получить по итогам предстоящих выборов мандат и стать депутатом облдумы Зауралья. Во время предвыборной кампании 2020 года политик из Москвы решил баллотироваться в региональный парламент в Кетовском районе.

Напомним, 13 сентября в Курганской области состоятся выборы депутатов думы Курганской области седьмого созыва.

Курган, Дарья Котова

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