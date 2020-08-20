Сенатор Лисовский снял свою кандидатуру с депутатских выборов в Курганской области

Сенатор Сергей Лисовский не будет участвовать в предстоящих выборах депутатов думы Курганской области.

Как подтвердил «Новому Дню» секретарь курганского регионального отделения партии «ЕР» Евгений Кофеев, политик сам снял свою кандидатуру. И о своем решении прекратить предвыборную гонку он сообщил в четверг, 20 августа, во время заседания президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сергей Федерович сегодня написал заявление, в котором сообщает, что не будет участвовать в выборах. Но он остается заместителем секретаря реготделения партии и продолжает на этом поприще свою работу. Представители облправительства, спикер облдумы Дмитрий Фролов поблагодариди Лисовского за многолетний труд», – прокомментировал Кофеев.

Сергей Лисовский баллотировался в облдуму через Кетовский район. Он возглавлял территориальную группу «ЕР» по 17-ому округу. Теперь, когда сенатор решил выбыть из гонки, его место в партийном списке займет Артем Исламов. До этого Исламов занимал вторую строчку списка.

Член Совета Федерации Сергей Лисовский думу Зауралья в Совфеде представлял много лет – с 2004 года. В Совете Федерации политик занимает пост первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике.

Курган, Дарья Котова

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