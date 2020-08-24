В правительстве Курганской области назначили главу департамента природных ресурсов

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области теперь уже официально возглавил Станислав Носков. О новом назначении 24 августа сообщает пресс-служба курганского губернатора.

«Новый День» рассказывал, что г-н Носков с приставкой врио возглавил работу ведомства еще в июне 2020 года. Тогда кабмин Зауралья реорганизовывался. И в состав департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области вошло региональное управление защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности, директором которого был Станислав Носков. Он тогда и возглавил объединенную структуру.

В пресс-службе главы региона тогда уточняли, что организационные изменения были направлены на повышение эффективности деятельности ведомств по решению общих задач.

Напомним, в рамках июньской реорганизации было также объявлено о слиянии департаментов промышленности и экономического развития.

Курган, Дарья Котова

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