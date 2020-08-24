В Кургане начинается ремонт Горсада, который сдавали в аренду за бесценок

Ремонт городского сада в Кургане начнется в сентябре 2020 года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это произойдет сразу после подписания контракта с подрядчиком (ООО КВН Тюмень), который выиграл конкурс на благоустройство. Деньги на восстановление сада городу выделило областное правительство – 30 млн рублей.

На эти средства модернизируют дорожно-тропиночную сеть, сделают новое освещение, оформят цветники и газоны, установят малые архитектурные формы. Для детей планируется обустроить игровой комплекс. Для шахматистов поставят столики для игры в шахматы и теневые навесы – перголы.

Ранее горожане жаловались на плохое состояние самой центральной городской площадки. Арендатор сада – компания «Курганпарк» – не хотел приводить рекреационную зону в порядок. В конце июля 2020 года мэрия через суд принудительно расторгла арендный договор с этой компанией.

Культовое для Кургана место много лет назад было сдано в аренду на подозрительно льготных условиях. Арендатор получил в самом центре города участок площадью 58220 кв.м. Сумма годовой арендной платы составляла 64,4 тыс. рублей, то есть чуть больше 5 тыс. рублей в месяц.

На непонятные договорные отношения обратил внимание губернатор Вадим Шумков, возглавивший регион в конце 2018 года. О судьбе Горсада, как и других объектах, отданных когда-то арендаторам на подозрительно льготных условиях, Шумков жестко высказался во время своего дебютного прямого эфира в Инстаграм, который состоялся осенью 2019 года. Тогда прозвучала знаменитая фраза Шумкова, что «красть в Курганской области больше нечего».

Как стало известно «Новому Дню», первоначальный договор на 49-летнюю аренду с «Курганпарком» в 2004 году подписал директор департамента государственного имущества, промышленной политики, замгубернатора Курганской области Иван Евгенов, который сейчас является депутатом облдумы от КПРФ.

Евгенов объяснил, как 16 лет назад подписывался договор. «Кого-то надо было туда затащить. Горсад был полностью развален, сгорел летний кинотеатр. Это не сад был, а черт-те что, а денег у бюджета не было. И строить там ничего нельзя – это бывшее кладбище. Речь шла о том, чтобы поставить там красивый забор, посадить вековые деревья и установить статуи, напоминающие нам о вечности. А с 2004 года там сменилось три собственника. А почему сдавали на 49 лет? Так это было законно», – прокомментировал экс-чиновник Евгенов.

Старожилы думы, в свою очередь, напоминают, что Горсад был не единственным активом, который достался арендаторам за бесценок.

«Неизвестно, зачем он {Евгенов. -прим. Ред.} фактически даром отдал землю в центре города в дотационном регионе. Но при Евгенове много странных решений принималось, – сказал один из депутатов областной думы. – Промышленность вся просела, заводчане до сих пор вспоминают, как при нем заводы разваливались. В 2016 году Евгенова назначили экспертом губернатора по вопросам промышленности, транспорта, связи и энергетики. Просто, чтоб на пенсии сидел, ничего не делал и получал больше 50 тысяч из бюджета. Ну вот он сидел, пока его новая команда в 2019 году не сняла с довольствия».

Курган, Дарья Котова

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