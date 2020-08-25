«Надо потерпеть»: секретарь генсовета «ЕР» поделился впечатлениями о Зауралье

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что такого объема ремонтных работ, как сейчас, в Курганской области не было годами. Единоросс 25 августа обратился к жителям области.

«Посмотрел колоссальный объем работ и в части дорожной инфраструктуры, и в части благоустройства дворов, междворовых территорий, общественных пространств, парков и скверов. Понятно, что момент ремонта вызывает какие-то вопросы у жителей Кургана. Это неудобства, перекрытие улиц. Но, надо потерпеть. Такого масштабного ремонта не было годами. Это хороший задел на создание комфортной среды проживания. И очень важно, что это делается не только в Кургане, но и в других городах области», – заявил Турчак во время брифинга, который состоялся после форума «Единая Россия – энергия развития».

Единоросс также отметил, что сегодня он провел совещание с курганским губернатором Вадимом Шумковым. О чем шла речь – не разглашается. При этом Турчак подчеркнул, что Шумков «прямо говорит о проблемах и не пытается их завуалировать».

Секретарь генсовета «ЕР», который 25 августа прибыл в Курган с рабочим визитом, напомнил, что в сентябре в Зауралье состоятся выборы депутатов областной думы. По его оценке, состав областного парламента существенно обновится – до 50%.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.08.20

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