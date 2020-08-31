Депутаты Курганской области узаконили бесплатные школьные обеды для младшеклассников

В Курганской области почти 44 тыс учеников начальной школы будут получать бесплатный обед. В понедельник, 31 августа, депутаты региональной думы на внеочередном заседании в двух чтениях приняли поправки в закон «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области».

«Обучающиеся по программам начального общего образования в государственных образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Под действие закона попадают все учащиеся 1-4 классов – 44 тыс. человек», – сообщается в пояснительной записке в законопроекту.

Как сообщал «Новый День», ранее пресс-служба курганского губернатора сообщала, что в Курганской области с 1 сентября горячее питание в школьных столовых для всех учеников начальных классов станет бесплатным.

Школьные обеды для младшеклассников будут оплачивать федеральный и региональный бюджеты. Выделено более 183 млн рублей. Такая мера поддержки младших школьников введена по поручению президента Владимира Путина.

Всего в Курганской области действует 328 школ, из них 19 – государственных, 309 – муниципальных общеобразовательных организаций. В них обучаются почти 44 тысяч школьников младших классов.

Курган, Дарья Котова

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