Спикер Фролов распустил думу Зауралья и простился с коллегами

Полномочия думы Курганской области шестого созыва заканчиваются через несколько дней. Жители области 13 сентября проголосуют за новый состав регионального парламента седьмого созыва. В понедельник, 31 августа, состоялось, вероятнее всего, финальное заседание думы.

Спикер думы Дмитрий Фролов несколько раз поблагодарил законотворцев за работу, проделанную с 2015 по 2020 годы. Он напомнил, что депутатами за этот срок было принято 750 законов.

Фролов также подчеркнул, что депутаты создали «правовые условия для реализации национальных проектов». Это позволило привлечь в область дополнительные средства из федерального бюджета. Миллиарды рублей направлены на благоустройство населенных пунктов, строительство дорог, обновление учреждений здравоохранения и образования.

«Каждый третий закон был посвящён вопросам организации местного самоуправления. Во многом это связано с той масштабной реформой, которую мы совместно с губернатором и органами местного самоуправления проводим на протяжении последних двух лет. Приняты также законы, которые получили значительный общественный резонанс. В первую очередь, они были направлены на защиту подрастающего поколения», – подвел кратко итоги Фролов 31 августа на внеочередном заседании думы.



Напомним, в 2015 году выборы в облдуму проводились по смешанной избирательной системе. 17 депутатов избирались по одномандатным округам, 17 – по единому избирательному округу. Большинство депутатов – единороссы. Также в думу шестого созыва попали два коммуниста, два представителя партии ЛДПР и один мандат получила «Справедливая Россия».

Выборы депутатов думы Курганской области седьмого созыва пройдут 13 сентября 2020 года. О своем желании участвовать в предвыборной кампании в июле заявили 396 кандидатов. Из них 322 – списочники, по одномандатным избирательным округам – 74 кандидата.

После регистрации кандидатов на 34 депутатских мандата претендуют уже 353 человека, из них 286 – по единому избирательному округу, 67 – по одномандатным избирательным округам. Сейчас идет период предвыборной агитации, который продлится до 11 сентября.

Курган, Дарья Котова

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