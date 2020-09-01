Мэр Кургана Потапов определился, кому доверить экономический блок

В мэрии Кургана на должность директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли назначена Ульяна Иванова. С 10 апреля она возглавляла ведомство с приставкой «врио». Об официальном назначении г-жи Ивановой 1 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщал «Новый День», серьезная кадровая рокировка в ведомстве, которое отвечает за экономический блок Кургана, произошла в апреле текущего года. Пост главы департамента тогда покинул Павел Комогоров. Он остался в данной струтуре, но ушел на понижение. Теперь Комогоров занимается в департаменте вопросами тарифной политики.

Обязанности директора с 10 апреля начала исполнять Ульяна Иванова, которая до этого момента была заместителем Комогорова. Таким образом они поменялись местами: Комогоров стал подчиненным Ивановой.

Должность директора департамента экономического развития заметная – руководитель данного ведомства подчиняется напрямую главе города.

Как сообщало наше агентство, Ульяна Иванова работает в мэрии Кургана с февраля 2020 года. Она была назначена на должность заместителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

Ульяна Иванова окончила Страсбургский университет (Франция), имеет дипломы магистратуры. В России специалист, которая теперь будет отвечать за экономику столицы Зауралья, работала консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. С января 2019 по февраль 2020 года занимала должность заместителя генерального директора, начальника структурного подразделения Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Курган, Дарья Котова

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