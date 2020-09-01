Авиакомпания «ЮТэйр» запустила вечерний рейс из Кургана в Москву

В аэропорту Кургана с 1 сентября открывается дополнительный рейс в Москву (Внуково). Авиакомпания «ЮТэйр» с сегодняшнего дня запускает вечерний рейс в столицу.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, самолеты Boeing 737-400 будут летать из Кургана в Москву три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.



Вылет из Москвы в 17:00, из Кургана – в 22:50. «Вечерние полеты дополнят ежедневные утренние рейсы и помогут обеспечить транспортную доступность в Курганской области. Актуальная стоимость билетов на сентябрь – от 1385 рублей», – прокомментировал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.



Долгожданный вечерний рейс был анонсирован в августе. В октябре аэропорт Кургана впервые начнет обслуживать и авиакомпанию «Победа». 20 августа лоукостер объявил о запуске нового рейса «Москва-Курган». Рейсы будут выполняться со 2 октября четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Курган, Дарья Котова

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