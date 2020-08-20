«Победа» объявила о старте продаж билетов из Кургана в Москву

Лоукостер «Победа» в четверг, 20 августа, объявил о запуске нового рейса «Москва-Курган». Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

«Отличные новости! Мы открыли продажу билетов в Курган от 499 рублей», – сообщается в Инстаграм авиакомпании. На сайте перевозчика уточняется, что «Победа» начнет летать по маршруту Москва-Курган-Москва со 2 октября. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

«В момент старта продаж на официальном сайте авиакомпании pobeda.aero было предложено 3000 билетов по тарифам 499-1999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов», – уточняется в официальном сообщении АК «Победа».

Как сообщал Новый День», накануне о появлении в порту Кургана нового перевозчика сообщала пресс-служба курганского губернатора. Тогда уточнялось, что лоукостер начнет летать из столицы Зауралья со 2 октября.

Сейчас воздушная гавань Кургана обслуживает только один московский рейс – утренний. Перевозчик – АК «ЮТэйр». С 1 сентября запускается второй рейс в столицу – вечерний.

«Необходимость возобновления вечерних рейсов обусловлена высокой загрузкой осуществляемых на данный момент ежедневных рейсов в Москву. Так, средняя загрузка кресел самолета на данные рейсы возросла с момента возобновления рейсов (15 июня 2020 года) с 78% до 97% (данные на 17 августа 2020 года), и в среднем за рассматриваемый период составила 91%», – уточнили в облправительстве.

Улететь в московский аэропорт Внуково из Кургана можно будет вечерним рейсом три раза в неделю. Самолеты будут летать во вторник, четверг и в субботу. Время отправления – 22 часа 50 минут. В эти же дни запланирован вечерний прилет из Москвы. Время прибытия судна – 17 часов. Такое расписание пока будет действовать с 1 по 29 сентября.

Курган, Дарья Котова

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