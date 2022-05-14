«Нордвинд» будет летать вместо «Победы» из аэропорта Кургана в Москву

С 5 июля 2022 года авиакомпания «Нордвинд» начинает регулярные рейсы из аэропорта Кургана в Москву (аэропорт Шереметьево). До этого дня выполнять рейсы до Москвы будет авиакомпания «Победа».

Как сообщают в аэропорту Кургана, с 5 июля у пассажиров будет выбор по времени вылета в зависимости от дня недели. «Нордвинг» будет летать по маршруту Курган- Москва ежедневно в 6.10 утра. В понедельник, вторник, четверг и субботу – ещё и в 20.30, в среду, пятницу и воскресенье – в 15.10.

Продажи билетов уже открыты.

Рейсы будут выполняться на самолёте Е-190 вместимостью 110 кресел.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»