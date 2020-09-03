Газпром деньгами подтвердил ускоренную газификацию Курганской области: выделены миллиарды

ПАО «Газпром» с 2021 по 2025 годы вложит в газификацию Курганской области 13 млрд рублей. Информация об этом была официально озвучена на совещании по развитию газоснабжения и газификации регионов Уральского федерального округа, которое в режиме ВКС 2 сентября провели уральский полпред Николай Цуканов и министр энергетики РФ Александр Новак.

О финансировании ускоренного сценария газификации Зауралья, где в некоторых территориях до сих пор топят дровами, на совещании заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Непосредственно подписание программы газификации Курганской области на 2021-2025 годы, в которой будут закреплены данные договоренности, планируется в сентябре.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, выделенных Газпромом средств хватит, чтобы в том числе обеспечить голубым топливом 10 районных центров и городов, в которых сейчас газ отсутствует. Это Куртамыш, Лебяжье, Макушино, Петухово, Половинное, Частоозерье, Целинное, Альменево, Звериноголовское и Глядянское.

По итога программы уровень газификации Зауралья, который сейчас ниже общероссийского уровня, повысится с 59% до 86%. Кроме того, дополнительное финансирование позволит не только ускорить темпы газификации, но и сделать более доступным для населения подключение к газораспределительным сетям.

«Новый День» сообщал, что осенью 2019 года глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и курганский губернатор Вадим Шумков провели переговоры в Санкт-Петербурге. Шумков тогда попросил, чтобы энергетическая компания внесла в свою программу стратегически важные для Зауралья корректировки.

В частности, губернатор Шумков попросил Миллера дополнить инвестпрограмму объектами, которые позволят газифицировать 6 районов, 31 населенный пункт и более 23 тыс домовладений.

Это строительство межпоселковых газопроводов в Макушино, Лебяжьевском, Половинском, Частоозерском, Целинном и Звериноголовском районах. Суммы возможных вложений ПАО «Газпром» тогда не озвучивались.

Если договоренности будут соблюдены, то в Курганской области свершится экономическое чудо. И с учетом действующей программы газификации в регионе не останется населенных пунктов, где в 21 веке до сих пор нет голубого топлива и топят дровами.

В июле текущего года Шумков заявил, что Газпром подтвердил свою готовность газифицировать Курганскую область по ускоренному сценарию. И по четырем территориям соглашения с ПАО «Газпром» были подписаны. «По шести оставшимся будет подписано в сентябре, но уже по трём из них идёт проектирование прокладки магистрали», – написал в своем Инстаграм 15 июля Шумков.

Напомним, до 2019 года уровень газификации Зауралья был местами в два раза ниже среднероссийских показателей (от 34% до 51,7% при общероссийском показателе от 60%).



Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.09.20

В Кургане мужчина утопил свою жену в тазике с водой. / Курганских медиков наградили за самоотверженность в борьбе с пандемией Covid-19. / «УралАвтодор» подсчитывает сумму ущерба от рухнувшего на трассу «Иртыш» надземного перехода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»