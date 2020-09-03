Исторический Далматово, куда власти Зауралья вкладывают сотни миллионов, получит парк по нацпроекту

В Далматово по федеральной программе «Малые города» будет построен ландшафтно-спортивный парк. Об этом 3 сентября в своем аккаунте в Инстаграм сообщил курганский губернатор Вадим Шумков. Глава региона уточнил, что проект парка уже прошел отбор.

«Это значит, что со следующего года дополнительно к масштабному благоустройству центра города начнём работать по созданию ещё одного нового красивого рекреационного объекта, который понравится и местным жителям, и приезжим. Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке документации», – поделился новостью в Инстаграм Шумков.

«Новый День» сообщал, что с 2019 года Далматово превратился в строительную площадку. В городе идут работы по благоустройству центра города, начинается масштабная реконструкция стадиона, ремонтируются дороги, строятся очистные и восстанавливается Успенский мужской монастырь. Объемы дорожных ремонтов, если сравнивать с предыдущими годами, выросли более, чем в девять раз. Около 200 млн оценивается лишь реконструкция городских очистных. Непосредственно сам монастырь теперь будет опоясывать пешеходная зона, в строительство которой будет вложено около 90 млн рублей.

Деньги на преображение города выделяются из нескольких источников. Концепцию обновления так называемой туристической оси – маршрута, который пролегает через основные интересные городские объекты, чиновники разработали еще в 2019 году. Первый номер в списке достопримечательностей – Успенский Далматовский мужской монастырь, который сейчас восстанавливается за счет средств Минкульта РФ.

Далматово, Курган, Дарья Котова

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