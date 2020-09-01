Власти Курганской области вкладывают в исторический город Далматово сотни миллионов

В Далматово, где расположен Успенский монастырь, будут вложены сотни миллионов рублей. Об основных проектах благоустройства исторического города в своем аккаунте в Инстаграм 31 августа сообщил курганский губернатор Вадим Шумков.

«Начали комплексные работы по благоустройству центра Далматово. Рядом, в центре, начинается масштабная реконструкция стадиона. Общий объём капвложений в оба объекта – более 130 млн рублей. Ещё 35 млн. добавили на ремонт дорог к тем 90 млн., что выделяли в начале года. В сравнении с прошлыми годами объёмы выросли более, чем в 9 раз. Под 200 млн. составляет финансирование реконструкции городских очистных», – написал в Инстаграм Шумков. Глава региона также добавил, что власти Зауралья за несколько лет намерены сделать городок уютным для проживания и посещения. «Он это заслужил», – резюмировал Шумков.



Ранее представители регионального кабмина заявляли, что собираются развивать туристический потенциал Далматово. Власти Курганской области пообещали в 2020 году провести там большой объем работ. Деньги на преображение города выделяются из нескольких источников. Концепцию обновления так называемой туристической оси – маршрута, который пролегает через основные интересные городские объекты, чиновники разработали еще в 2019 году. Первый номер в списке достопримечательностей – Успенский Далматовский мужской монастырь, который сейчас восстанавливается за счет средств Минкульта РФ.

Непосредственно сам монастырь теперь будет опоясывать пешеходная зона. «В создание пешеходной оси вокруг монастыря необходимо вложить более 89 млн рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ по нескольким очередям одновременно, уже идет установка бордюров по тротуарной линии на улице Советской, идет расчистка пруда от кустарника, ведутся работы в сквере Победы», – рассказал заместитель главы Далматовского района Илья Воротников. Закончить масштабный проект «туристической оси» планируется к концу года.

Далматово, Курган, Дарья Котова

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