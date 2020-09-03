Суд подтвердил приговор экс-заместителю курганского губернатора Ванюкову, который брал откаты с дорожников

Курганский областной суд в четверг, 3 сентября, оставил в силе приговор, вынесенный бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову.

Адвокаты Ванюкова подавали апелляционную жалобу. «3 сентября уголовное дело в отношении Ванюкова Р.А. рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда с вынесением апелляционного определения, которым приговор Курганского городского суда оставлен без изменения», – сообщили в облсуде Зауралья.

Приговор Ванюкову был вынесен городским судом 30 июня. Чиновник, в 2017 году получивший пост при губернаторе Алексее Кокорине, признан виновным в совершении коррупционных преступлений. Ванюков отправится в исправительную колонию строгого режима на 11 лет. Также он должен заплатить штраф в сумме 9 млн рублей. Помимо этого суд принял решение конфисковать имущество подсудимого на сумму более 5 миллионов.

Напомним, Ванюкова судили за взятки, которые он, как руководитель департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, брал с дорожных компаний.

Под кураторство Ванюкова попадал ГКУ «Курганавтодор» – заказчик дорожных госконтрактов. На них-то чиновник и погорел. Он брал «откаты» с дорожников, размер которых составлял от 3 до 10% от суммы подряда.

Ванюков, намекая на взятку, обещал ускорить или напротив – существенно затормозить процесс принятия и оплаты произведенных работ и услуг в рамках ранее заключенных государственных контрактов со стороны ГКУ «Курганавтодор», а также в дальнейшем, при соблюдении выдвинутых им условий, гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов. Как ранее сообщал региональный Следком, в общей сложности Ванюков собирался получить с дорожников более 27 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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