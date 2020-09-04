Строители главного моста в Кургане пообещали полпреду сдать объект раньше срока

В Кургане новый путепровод по пр. Машиностроителей построен почти на 50%. Так называемый мост ЖБИ – самый загруженный в городе, в пятницу, 4 сентября посетил уральский полпред Николай Цуканов.

Строительство моста, напомним, началось год назад. В августе 2019 года объект был демонтирован. В 2021 году подрядчик должен завершить строительство.

«Замечательно, появятся новые возможности для горожан. Самое главное, не подвести и сдать объект в срок», – отметил Николай Цуканов и подчеркнул, что многие регионы сталкиваются с проблемой неполного выполнения подрядчиками своих обязательств. Руководитель ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев заверил полпреда, что работы будут выполнены даже раньше обозначенного в контракта.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, на объекте уже выполнено 47% работ.

В конце 20129 года губернатор Вадим Шумков попросил подрядчика построить путепровод, соединяющий центральную часть города с другими микрорайонами, раньше срока.

«Новый День» подробно сообщал, что строительство моста – один из самых крупных дорожных объектов. Протяженность моста ЖБИ 462 метра. Путепровод не ремонтировался почти 40 лет. Развязка была традиционно загружена, трафик – около 16 тысяч автомобилей в сутки.По поручению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова регион сформировал и отправил заявку в Минтранс, после чего было принято решение о выделении средств на дорожные работы. На его реконструкцию в целом будет направлено около 1 млрд 45 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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