«Это дорогого стоит»: Цуканов прокомментировал эмоциональность губернатора Шумкова и позавидовал курганцам

Уральский полпред Николай Цуканов, который 4 сентября прибыл с рабочим визитом в Курганскую область, прокомментировал работу губернатора Вадима Шумкова.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО публично высказался про «эмоциональность» Шумкова. «Я знаю, что губернатор очень часто эмоционально говорит и даже обижается на муниципалов. Но эти эмоции обусловлены только одним – желанием как можно быстрее поменять жизнь людей к лучшему. Это дорогого стоит. Курганцам можно только позавидовать», – заявил полпред УрФО.

Он также подчеркнул, что Курган очень сильно изменился. «Даже с того момента, когда я тут последний раз был. Строятся дороги, виадуки, что не характерно было ранее для Кургана», – отметил Цуканов.

В пятницу, 4 сентября, Николай Цуканов прибыл в Курган с рабочим визитом. Он проводит в столице Зауралья Совет по экономической политике. Участниками совещания станут губернаторы уральского округа, представители федеральных ведомств. Встреча проходит в режиме ВКС.

Днем Цуканов, губернатор Шумков, мэр Кургана Андрей Потапов посетили ключевые стройки города. Это путепровод по пр. Машиностроителей, который строится на федеральные средства, сумма вложений – более миллиарда. Также политик посетил городскую набережную, где в 2019 году началась масштабная реконструкция.

Сейчас на набережной строители приступили к работам второй и третьей очереди. Так, например, на участке Ленина – Климова начали облицовку берега гранитом. Совсем скоро здесь проложат тротуарные дорожки, установят витые скамейки, обустроят места для кофе и мороженного, пандусы для маломобильных граждан, перед гидроузлом сделают смотровую площадку. Вадим Шумков отметил, что в городе приступили и к работам по устройству велодорожки, которая соединит городские парки и набережную, спортивные площадки в районе Кировского моста.

«Если все вместе свести – набережную, велодорожку, лыжную базу, строительство которой также завершаем в этом году, получается несколько километров рекреационного пространства для жителей города, молодежи», – подчеркнул Вадим Шумков.

Николай Цуканов предложил обустроить велодорожку и на самой набережной.

Курган, Дарья Котова

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