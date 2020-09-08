В Курганской области за два месяца самозанятыми стали более 1500 человек

В Курганской области на налоговый режим для самозанятых, введенный в регионе с 1 июля, перешли 1567 человек. Такие данные по состоянию на 7 сентября приводит региональное управление ФНС.

Как сообщал «Новый День», о введении режима для самозанятых областное правительсто объявило в начале мая 2020 года. В качестве самозанятых смогут зарегистрироваться не только индивидуальные предприниматели, но и физлица. Обязательное условие: самозанятые не должны привлекать наемных работников по трудовым договорам и их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.Основное преимущество нового налогового режима – небольшие отчисления. Те, кто оказывает услуги физлицам, платят налог 4% от своего дохода и 6%, если клиенты – юрлица. При этом самозанятые освобождены от обязанности сдавать налоговые декларации и уплачивать страховые взносы в пенсионный и другие фонды.

Как уточнил заместитель начальника Финансового управления Курганской области Сергей Гаврин, налог на профессиональный доход также дает налогоплательщикам возможность воспользоваться налоговым капиталом (бонусом) в размере 10 000 рублей. Эта «скидка» автоматически предоставляется гражданам при регистрации в качестве самозанятых.

Кроме того, всем плательщикам налога на профессиональный доход в 2020 году предоставлен дополнительный бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно использовать на уплату налога в полном объеме.

Как отметил заместитель начальника Финансового управления Курганской области Сергей Гаврин, сборы от налога на профессиональный доход будут поступать в бюджет Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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