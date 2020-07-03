В Курганской области успешно стартовал налоговый эксперимент для самозанятых

С 1 июля 2020 года в Курганской области начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Регион присоединился к проекту, который позволяет гражданам заниматься бизнесом, применяя невысокую налоговую ставку. О преимуществах нововведения и о том, способен ли налог на профессиональный доход выманить из тени курганцев, работающих на себя, в блиц-интервью «Новому Дню» рассказал замгубернатора Курганской области, глава Финансового управления Константин Ермаков.

– Константин Юрьевич, что такое налог на профессиональный доход? Кто сможет на него перейти и сколько предлагается платить?

– Сразу надо уточнить, что НПД – это не дополнительная нагрузка, не новый налог, а новый специальный налоговый режим. Эксперимент по его установлению начался в России в прошлом году, сейчас в проекте участвуют уже несколько десятков регионов.

Перейти на льготный спецрежим можно не только физическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям. Тем, кто работает сам на себя: фрилансерам, репетиторам, таксистам, арендодателям жилья, тем, кто оказывает юридические или косметические услуги и так далее. Эти люди могут получить статус самозанятых и вместо 13 % НДФЛ отчислять в бюджет всего 4 % дохода от работы с физлицами и 6 % – с юрлицами и ИП. Условно – заработал 100 тысяч репетиторством, отдал государству 4 тысячи. Сдал за ту же сумму квартиру организации – отдал 6 тысяч.

– Те же арендодатели жилья в России десятилетиями не платили вообще никаких налогов. Думаете, кто-то сейчас захочет это делать?

– Мы не вошли в число регионов, которые первыми ввели у себя режим для самозанятых. Пионерами в 2019 году стали москвичи, Калуга и Татарстан, затем с начала этого года к ним присоединились еще 19 субъектов, том числе все наши соседи по УФО. Так вот, более тысячи курганцев сразу же зарегистрировались на территории других регионов и начали там платить налог на профессиональный доход. Надеюсь, сейчас они перерегистрируются обратно.

1 июля, то есть в день, когда областной закон о самозанятых вступил в силу, наша налоговая инспекция получила почти 150 заявлений. Начало неплохое. Главный мотиватор в этом вопросе – низкая налоговая ставка. Это не те деньги, с которыми жалко расставаться, с учетом того, что это позволяет легально вести бизнес, без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

– Кроме низкой налоговой ставки есть еще преимущества?

– Во-первых, это легальная работа без статуса ИП. Нет дополнительных взносов и отчислений. При отсутствии дохода не надо платить никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. Во-вторых, максимально простая регистрация. Не надо ходить в инспекцию – все делается в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. В-третьих, не нужно предоставлять декларацию – учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, в нем же автоматически начисляется налог. Не надо использовать в своей работе контрольно-кассовую технику.

Кроме этого, самозанятый может совмещать свою деятельность с работой по трудовому договору (зарплата учитываться при расчете налога не будет) и имеет право на налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

– Минусы у режима какие?

– Не минусы, просто ограничения. В частности, применять НПД не имеют права граждане, которые занимаются перепродажей товаров или посреднической деятельностью. Еще одно ограничение касается объемов выручки. Налог для самозанятых можно платить только до тех пор, пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей. Как только лимит будет превышен, человек начнет платить налоги, предусмотренные другими системами. Потом, с начала следующего года, он снова сможет вернуться к налогу на профессиональный доход.

– Сколько, по вашим оценкам, в Курганской области потенциальных «самозанятых» граждан?

– В настоящее время, по экспертным оценкам, в регионе насчитывается более 20 тысяч неформальных или потенциальных плательщиков НПД.

– И на какую сумму может рассчитывать региональный бюджет после выхода этих людей из тени?

– В данном случае речь не может идти о каких-то огромных цифрах. По предварительным расчетам, это 10-15 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.07.20

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