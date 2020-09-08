Один из ключевых департаментов правительства Зауралья усилили представителем реального сектора экономики

В департаменте экономического развития Курганской области важное кадровое назначение. С 7 сентября заместителем главы ведомства, начальником управления промышленности и транспорта назначен Антон Тупицын. Об этом сообщается на сайте департамента.

38-летний Антон Тупицын коренной житель Кургана. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по направлению «Инноватика». С января 2005 года занимал должность главного инженера ЗАО «Торговый дом «Курганские прицепы». С сентября 2009 года – директор ООО «КП-АВТО».

Как сообщал «Новый День», в июне текущего года в кабмине правительства Зауралья произошла реорганизация, в результате которой, в том числе, в одну структуру были объединились департамент промышленности и экономического развития. В облправительстве новшество тогда пояснили тем, что так усиленное ведомство сможет работать эффективнее.

«С конца 2018 года в правительстве Курганской области идет процесс оптимизации. В период пандемии коронавируса, который усугубил и без того непростую финансовую ситуацию в регионе, эта тема стала еще более актуальной. Поэтому еще раз внимательно пересматриваем структуры и штаты исполнительных органов на предмет эффективности. Работа промышленных предприятий, к примеру, тесно связана с экономическим развитием региона. И сейчас департамент промышленности и департамент экономического развития зачастую дублируют работу друг друга, особенно в части работы с инвесторами. Будет логичным объединить структуры», – уточняли на запрос «Нового Дня» в пресс-службе курганского губернатора.

Временно исполняющим обязанности директора департамента экономического развития Курганской области тогда был назначен Владимир Ковалёв.

Курган, Дарья Котова

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