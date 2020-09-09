В Курганской области ремонтируют рекордное количество объектов культурного наследия

В Курганской области в 2020 году будет отреставрировано около 40 объектов культурного наследия. Из них 27 исторических зданий ремонтируются на счет регионального бюджета, на что выделено более 30 млн рублей. Общая сумма затрат, с учетом федеральных средств, составит порядка 380 млн рублей.

Как сообщил начальник регионального управления охраны объектов культурного наследия Сергей Севостьянов, 27 зданий, являющихся объектами культурного наследия, будут отремонтированы в этом году за счет средств регионального бюджета. В реставрационный список включены дома в историческом центре Кургана (улицы Куйбышева, Советская, Климова), в Шадринске приведут в порядок 14 зданий, в которых сейчас располагаются учреждения культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты.

Сотни миллионов рублей по линии Минкульта РФ выделены на восстановление памятников федерального значения. В их числе Успенский Далматовский мужской монастырь, где продолжаются реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения Успенский собор 17 века, который входит в ансамбль Далматовского монастыря. Также за счет средств федерального бюджета в 2020-2021 годах ведется реставрация церквей в селах Батурино и Карачельское. Г-н Севостьянов уточнил, что завершение работ планируется в 2021 году, а общий объем средств, выделенных на федеральные объекты, составляет около 350 млн. руб. Планируется полное завершение реставрации указанных памятников.

Глава управления отметил, что часть охраняемых объектов, состояние которых нельзя назвать удовлетворительным, находится в государственной и муниципальной собственности.

«В отношении таких объектов возможна их передача в долгосрочную льготную аренду с обязательным возложением на нового правообладателя обязанностей по проведению ремонтно-реставрационных работ. В частности, при получении в льготную аренду – так называемую «аренду за 1 рубль» объекта культурного наследия, арендатор обязан в течение 7 лет выполнить полный комплекс реставрационных работ», – отметил Сергей Севостьянов. На таких условиях в Зауралье к арендаторам перешли четыре здания. Одно из них в Кургане, остальные в Шадринске.

Курган, Дарья Котова

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