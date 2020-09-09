КПРФ и штаб Навального везут на выборы в Зауралье отряд обученных провокаторов из других регионов

Партия КПРФ и штаб Навального в Тюмени заявили, что объединяются ради предстоящих выборов депутатов думы Курганской области. Оппозиция в разгар пандемии коронавируса обещает привезти в Зауралье отряд соратников Алексея Навального из Тюмени и Екатеринбурга, которые три дня проведут на избирательных участках в качестве наблюдателей и «журналистов». Инсайдеры «Нового Дня» сообщают, что приезжих молодых людей обучили приемам, с помощью которых они будут устраивать громкие провокации на УИКах.

О нашествии «навальнят» сообщил Штаб Навального в Тюмени. Объявление об этом активисты разместили в своих аккаунтах в соцсетях. Они напомнили, что в Тюменской области в этом году не будет «Умного голосования», но «не поздно поехать защитить голоса в Курган». «Станьте наблюдателем в соседнем регионе», – призывают тюменцы.

Один из курганских Телеграм-каналов сообщил, что массовый приезд наблюдателей в Курган и Шадринск ожидается уже завтра, 10 сентября. По предварительной оценке, оппозиция планирует привезти в Зауралье около 150 граждан из соседних регионов.

«Наблюдатели организованно получают направление от КПРФ и потом пойдут в курганские и шадринские школы наблюдать», – сообщает канал.

Сразу несколько информированных источников подтвердили «Новому Дню», что речь идет именно о массовом заезде. И в числе прибывших будут специально обученные провокаторы, которых предметно консультировали и обучали представители ФБК (Фонд Навального). Часть из них будет работать в качестве наблюдателей от КПРФ, а часть – как представители СМИ (от изданий «Молния», «Время» и т.д.).

«Перед ними поставлена конкретная задача – чем больше шума, тем лучше. Их главная мишень – полицейские, которые будут дежурить на участках, и представители УИКов, большинство из которых женщины пенсионного возраста. А главная задача – провоцировать на эмоции или, что для них еще лучше, какие-то действия со стороны участников выборного процесса. Ожидаются массовые вбросы о конфликтах, нарушениях. По разнарядке у них – даже драки с полицией, если получится. Алгоритм действий для таких наблюдателей уже составлен и отработан», – поделился наш инсайдер.

Тюменский политолог Андрей Шуклин отмечает, что сам по себе тюменский Штаб Навального – это структура, которая ничем особым себя не проявила. «О них ничего не слышно, дальше соцсетей тюменские сторонники Навального не выходят. Причина в том, что и само движение исчерпало себя, и в том, что именно в Тюмени происходила частая смена лидеров. В нашем регионе на них никто не реагирует. Здесь к подобным вещам {деятельность Штаба Навального, – прим. ред.} – высокий иммунитет», – отметил политолог.

Он также напомнил, что в текущем году в Тюменской области, в отличие от Зауралья, не проводятся выборы регионального масштаба, только муниципальные выборы. Плюс довыборы одного депутата в облдуму. «А в Курганской области – другое дело. Избиратели будут голосовать за новый состав облдумы. Политические ставки выше. И протестная активность в соседнем регионе тоже выше – почва благодатная. Этим, конечно, оппозиция не может не воспользоваться», – говорит эксперт.

Единственное, что вызывает у политолога вопросы – это массовая миграция наблюдателей в столь непростой период – пандемию коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в Тюменской и Свердловской областях серьезная, уровень заболеваемости растет. При этом люди из эпиднеблагополучных регионов едут в Курган без справок об отсутствии Covid-19. На выборах они будут контактировать с огромным числом участников процесса голосования и могут не только заразить кого-то, но и сами заболеть.

«Мы же понимаем, что «навальнята» – это обычно молодые люди, даже подростки, которые просто станут разменной монетой. Их используют как «боевую силу», которая реально такой не является, при этом риску подтвергается много людей», – резюмирует Шуклин.

Выборы депутатов думы Курганской области седьмого созыва назначены на 13 сентября текущего года. Из-за пандемии коронавируса срок голосования растянут на три дня – 11, 12 и 13 сентября.

Курган, Дарья Котова

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