«Водный союз» ответил на жалобы курганцев про неработающие колонки

Ресурсоснабжающая компания «Водный союз» не подтвердила, что в Кургане из строя вышли водозаборные колонки по 22 адресам.

«По состоянию на утро 8 сентября 2020 года в Кургане – 7 неработающих колонок. Их ремонтом занимаются две бригады «Водного Союза». Все обращения городской прокуратуры по вопросам водоразборных колонок рассматриваются в компании своевременно», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Водного союза».

Как сообщал «Новый День», жители Кургана начали жаловаться на отсутствие воды в водозаборных колонках. В частном секторе они являются практически единственным источником водоснабжения.

Со сылкой на жалобы жителей города издание «Курган и курганцы» 7 сентября сообщало, что водозаборные колонки не работают по 22 адресам. В их числе объекты на улицах Комиссаров, 4; Арбинская, 12; Смирнова, 4; Пирогова, 26; Р. Люксембург, 57 и 71; Белинского, 7; Керамзитный, 1; Анфиногенова, 148; К. Мяготина, 158; ул. Доватора, 43; Галкинская, 75; Партизанская, 74; Гайдара, 26; Томская, 26; Лескова, 13; Зайцева, 61; Менделеева, 2; Акмолинская, 52; Красномаячная, 24; Крутикова, 20 (мкр-н Глинки); Новая, 29 (мкр-н Глинки).

Жалобы населения были переданы в прокуратуру Кургана для проверки, так как нерабочее состояние водоразборных колонок отрицательно влияет на качество предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению.

Курган, Дарья Котова

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