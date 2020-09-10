В Курганской области коронавирусом заболели 28 человек в шести муниципалитетах

В Курганской области по состоянию на 10 сентября зафиксировано 28 новых случаев коронавируса. По сравнению с предыдущими сутками наблюдается небольшой рост.
Больше всего вновь инфицированных по-прежнему в Кургане, где за сутки плюс 18 заболевших. Остальные случаи Covid-19 лабораторно подтвердились в Шатровском, Сафакулевском, Кетовском, Варгашинском и Белозерском районах.
За весь период пандемии на территории Зауралья было выявлено 3 тыс 252 случая коронавируса.
В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Людям пожилого возраста рекомендовано соблюдать особую осторожность и не посещать места массового скопления людей.
Курган, Дарья Котова
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