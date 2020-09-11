В Курганской области стартовали главные региональные выборы

В Курганской области в пятницу, 11 сентября, началось досрочное голосование на выборах депутатов Курганской областной думы. Выборный процесс продлится три дня и завершится в 20:00 часов 13 сентября.

Для голосования изготовлено более 1 млн 380 тысяч избирательных бюллетеней: 690 тысяч из них – для организации голосования по единому избирательному округу и столько же – для проведения голосования по одномандатным избирательным округам.

На предстоящих выборах будут задействованы в общей сложности 62 КОИБа (комплекс обработки избирательных бюллетеней), с помощью которых будет обработано более 125 тыс бюллетеней. КОИБы будут применяться на 62 избирательных участках в Кургане.



«Новый День» сообщал, что на 34 депутатских мандата претендуют 353 человека, из них 286 – по единому избирательному округу, 67 – по одномандатным избирательным округам.

Также в Зауралье в эти дни проходят другие избирательные кампании, всего их 39. Состоятся выборы депутатов Шадринской городской думы и 21 районной думы, пройдут и 11 избирательных кампаний по выборам депутатов сельских дум, а также пяти глав сельских поселений.

«В дни досрочного голосования – 11 и 12 сентября – будут работать 962 избирательных участка, 13 сентября избирателей ждут на 964 участках – два дополнительных участка будут работать в местах временного пребывания граждан. Кроме того, 11 и 12 сентября по решению территориальных избирательных комиссий могут быть применены новые формы голосования – на придомовой территории и в отдаленных населенных пунктах, где нет избирательных участков или транспортное сообщение с которыми затруднено. При организации голосования соблюдаются строгие меры санитарно-эпидемиологической безопасности», – уточнили в избиркоме Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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